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Царьград

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«Балтика» объявила о трансфере и победила «Динамо» 2:1

«Балтика» объявила о трансфере и победила «Динамо» 2:1

Французский защитник Лорис Муйоколо подписал контракт с калининградской «Балтикой» до 2030 года. Новости о трансфере были объявлены во время матча против «Динамо», в котором калининградская команда одержала победу 2:1.

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