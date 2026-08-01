«Балтика» объявила о трансфере и победила «Динамо» 2:1

Французский защитник Лорис Муйоколо подписал контракт с калининградской «Балтикой» до 2030 года. Новости о трансфере были объявлены во время матча против «Динамо», в котором калининградская команда одержала победу 2:1.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии