В России начали применять новый метод лечения рака

В России начали использовать новый метод лечения рака, включающий трансплантацию органов, что дает шанс сохранить жизнь пациентам с некоторыми видами злокачественных новообразований, включая поражение печени.
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