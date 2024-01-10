БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Англия и Франция на пути к Трафальгару

Англия и Франция на пути к Трафальгару

Английские и французские адмиралы – участники Трафальгарского сражения: Пьер-Шарль де Вильнëв, Горацио Нельсон, Федерико Гравина и Катберт Коллингвуд Совсем недавно мы говорили о морском сражении при Абукире, которое состоялось 1 августа 1798 года (первая статья, вторая статья).

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