В Анапе суд приговорил беглого неплательщика к 70 часам обязательных работ

На Кубани алиментщик платил своим двум дочерям не больше 2 тыс. рублей в месяц – дело дошло до суда.Анапе 42-летний мужчина развёлся с женой и присылал ей на содержание двоих детей от 500 рублей до 2-х тысяч в месяц.