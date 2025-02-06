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У ярославца, которого спасли полицейские, нашли наркотики

У ярославца, которого спасли полицейские, нашли наркотики

В Ярославле полицейские спасли мужчину, а потом нашли в его квартире запрещенные вещества. В конце января в дежурную часть Фрунзенского района сообщили, что в окне девятого этажа многоэтажки стоит человек.

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