У ярославца, которого спасли полицейские, нашли наркотики

В Ярославле полицейские спасли мужчину, а потом нашли в его квартире запрещенные вещества. В конце января в дежурную часть Фрунзенского района сообщили, что в окне девятого этажа многоэтажки стоит человек.
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