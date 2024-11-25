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Часть россиян предупредили об аномально теплой погоде

Часть россиян предупредили об аномально теплой погоде

Синоптик Вильфанд: на Урале и в Сибири ожидается аномально теплая погода В ряде регионов РФ в ближайшие дни ожидается аномально теплая погода — температура будет на 12-20 градусов превышать климатическую норму для этого периода.

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