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Аналитик Блохин: системная элита и бюрократия ЕС оторвана от народа

Аналитик Блохин: системная элита и бюрократия ЕС оторвана от народа

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT прокомментировал заявление французского политика Флориана Филиппо о том, что призыв главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен продолжать помогать Украине — безумие.

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