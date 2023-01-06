Русская весна

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Сегодня США объявят о военной помощи Украине на $2,8 млрд

Сегодня США объявят о военной помощи Украине на $2,8 млрд

О новом пакете американской военной помощи Киеву, включающем унифицированные гусеничные платформы «Брэдли», будет объявлено в пятницу, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

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