Участников "голой вечеринки" выводят на чистую воду. Страна должна знать правду

Я так понимаю , что о русских мужчинах Лолита судит по собственному опыту, с ней были только страшные вонючие жмоты, нормальные , при ее появлении, прятались кто куда.

Олег Шабалин

Бля, как это мерзкое животное(такое же мерзкое, как и старая кляча Борисовна!) вообще оказалась на сцене? Почему эту шансоньетку до сих пор не выкинули из страны?Нахуя она здесь кому нужна?