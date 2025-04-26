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Участников "голой вечеринки" выводят на чистую воду. Страна должна знать правду

Участников "голой вечеринки" выводят на чистую воду. Страна должна знать правду

Царьград ФОТО: коллаж Царьграда Участников "голой вечеринки" выводят на чистую воду - начали с Лолиты Милявской.

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Комментарии
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Алексей Зорин
Я так понимаю , что о русских мужчинах Лолита судит по собственному опыту, с ней были только страшные вонючие жмоты, нормальные , при ее появлении, прятались кто куда.
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17 час.
Олег Шабалин
Бля, как это мерзкое животное(такое же мерзкое, как и старая кляча Борисовна!) вообще оказалась на сцене? Почему эту шансоньетку до сих пор не выкинули из страны?Нахуя она здесь кому нужна?
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11 час.
Татьяна Пушкарь
👍👍👍👍👍👍👍
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10 час.
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