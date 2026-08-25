В США — 12 миллионов, в России — 17: почему Валерий Леонтьев так дорого продаёт свои редкие выходы на сцену

Валерий Леонтьев по-прежнему удерживает статус одного из самых дорогих артистов отечественной сцены. В свои 77 лет певец выступает крайне редко, но каждый его выход к публике обходится организаторам в десятки миллионов рублей — причём в России его ценник заметно выше, чем за рубежом.
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