Трамп жив и будет жить. Эпоха великих покушений Будь ты хоть трижды президентДавно известно, что профессия главы государства, будь то монарх, президент, премьер или диктатор, самая опасная в мире.
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Трамп жив и будет жить. Эпоха великих покушений Будь ты хоть трижды президентДавно известно, что профессия главы государства, будь то монарх, президент, премьер или диктатор, самая опасная в мире.
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