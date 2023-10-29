Самая вкусная еда — это остывшая жареная картошка, ночью, с чугунной сковородки, руками. Пока никто не видит

Пришел Абрам к дантисту.- Доктор, сколько стоит удалить зуб мудрости!- 80 долларов!- А подешевле можно?- Ну если без наркоза, то можно и за 60!- Все равно дорого, а дешевле нельзя!?- Ну если, без наркоза, и просто плоскогубцами, то можно и за 40.