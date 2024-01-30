У детей из бедных и богатых семей мозг работает по-разному

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Исследование показало, что подростки из бедных семей оказались равнодушными к выигрышам и наградам. Социальное положение по какой-то причине влияет на работу полосатого тела в мозге, отвечающего за систему вознаграждения.