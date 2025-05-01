Театр абсурда
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Театр абсурда

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Политики лебезят, войска – ненавидят: Пентагон прикрыл программу по расширению прав и возможностей женщин

Политики лебезят, войска – ненавидят: Пентагон прикрыл программу по расширению прав и возможностей женщин

Царьград коллаж Царьграда Министерство обороны США закрыло феминистскую программу ООН. Глава Пентагона Пит Хегсет радостно объявил о завершении очередной программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), касающуюся расширения прав и возможностей женщин.

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