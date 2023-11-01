В Steam навсегда бесплатной стала игра в духе культовой Command & Conquer: Generals. Раньше ее продавали за 372 рубНезависимая студия The Waverley Games сообщила, что перевела свою игру Commanding Nations на F2P-модель распространения.
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