Ветераны боевых действий могут бесплатно получить лекарства и путевки

Ветераны боевых действий могут бесплатно получать набор социальных услуг, в который входят лекарства, медицинские изделия, санаторное лечение и бесплатный проезд.
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Интересно, а как быть ветеранам Афганистана или Кавказа ? Или это - другое, и афганцы с "кавказцами" - люди другой категории , и им подобные льготы не нужны ?