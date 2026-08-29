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Татар-информ

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Ветераны боевых действий могут бесплатно получить лекарства и путевки

Ветераны боевых действий могут бесплатно получить лекарства и путевки

Ветераны боевых действий могут бесплатно получать набор социальных услуг, в который входят лекарства, медицинские изделия, санаторное лечение и бесплатный проезд.

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Новый комментарий от пользователя
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ВАЛЕРИЙ

Интересно, а как быть ветеранам Афганистана или Кавказа ? Или это - другое, и афганцы с "кавказцами" - люди другой категории , и им подобные льготы не нужны ?