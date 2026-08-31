Филипп Киркоров продал 14 болгарских квартир за 860 тысяч евро

Филипп Киркоров продал 14 квартир на черноморском побережье Болгарии зимой 2022 года за 860 тысяч евро, избежав санкционных рисков.
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