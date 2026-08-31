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Царьград

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Филипп Киркоров продал 14 болгарских квартир за 860 тысяч евро

Филипп Киркоров продал 14 болгарских квартир за 860 тысяч евро

Филипп Киркоров продал 14 квартир на черноморском побережье Болгарии зимой 2022 года за 860 тысяч евро, избежав санкционных рисков.

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