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Военное обозрение

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Британский аналитик о ситуации на Украине: Путин находится в более выигрышном положении, чем шесть месяцев назад

Британский аналитик о ситуации на Украине: Путин находится в более выигрышном положении, чем шесть месяцев назад

Россия находится в ещё более выигрышной ситуации на Украине, чем это было полгода назад, отметил аналитик из британского центра RUSI Эд Арнольд.

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