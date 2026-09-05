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Аргументы и Факты

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Украинские беженцы массово бегут из Польши

Украинские беженцы массово бегут из Польши

Все больше украинских беженцев уезжают из Польши, сообщает радиостанция RMF24 со ссылкой на данные Евростата.

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