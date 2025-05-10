Голова ледохода в ближайшие дни достигнет ЯНАО

Жители ЯНАО с нетерпением ждут одного из красивейших природных явлений — ледохода. Сейчас его голова находится в 89 километрах от границы с Ямалом, однако продвигается она крайне быстро — на 50 километров в сутки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии