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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Голова ледохода в ближайшие дни достигнет ЯНАО

Жители ЯНАО с нетерпением ждут одного из красивейших природных явлений — ледохода. Сейчас его голова находится в 89 километрах от границы с Ямалом, однако продвигается она крайне быстро — на 50 километров в сутки.

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