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Царьград

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Левандовский и Каземиро забили вничью в матче MLS 10 сентября

Левандовский и Каземиро забили вничью в матче MLS 10 сентября

Роберт Левандовский и Каземиро отличились в матче между "Чикаго Файр" и "Интер Майами". Встреча в Чикаго состоялась в рамках регулярного чемпионата MLS и завершилась со счетом 1:1.

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