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Симеоне выделил одного игрока «Барселоны» перед матчем с каталонским клубом

Симеоне выделил одного игрока «Барселоны» перед матчем с каталонским клубом

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий в преддверии матча с «Барселоной» в 18-м туре Ла Лиги, отдельно высказавшись о капитане сине-гранатовых Рафинье.

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