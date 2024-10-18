День матери - особый праздник, который полон душевной теплоты, ведь все дети поздравляют самых дорогих людей на свете - своих мамочек!В нашем детском саду 11 октября и 14 октября были проведены праздники для мам, которые прошли очень ярко, интересно и и трепетно! Дети с удовольствием пели песни, танцевали, читали стихи.