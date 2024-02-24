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Зеленский: Польские фермеры мешают потоку украинского оружия

Зеленский: Польские фермеры мешают потоку украинского оружия

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил польских лидеров встретиться с ним на их общей границе, чтобы снять блокаду со стороны польских фермеров, протестующих против импорта украинских продуктов питания.

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