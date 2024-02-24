Зеленский: Польские фермеры мешают потоку украинского оружия

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил польских лидеров встретиться с ним на их общей границе, чтобы снять блокаду со стороны польских фермеров, протестующих против импорта украинских продуктов питания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии