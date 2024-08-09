Мужчина в запрещенной в Дагестане женской одежде устроил стрельбу на трассе

МАХАЧКАЛА, 10 августа, ФедералПресс. МВД Дагестана объявило в розыск 41-летнего уроженца Чечни Алика Демильханова, который открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов при проверке документов на трассе Хасавюрт – Тлох.
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