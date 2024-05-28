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Юлия Авдеева о матче с Гауфф на корте «Сюзан Ленглен»: «Когда приезжала, вряд ли могла представить, что сыграю здесь»

21-летняя Авдеева, впервые прошедшая квалификацию на «Шлеме», проиграла Коко Гауфф (1:6, 1:6). – У меня, конечно, есть удовлетворение от работы в целом, но проигрывать все равно настолько неприятно, что сложно выделять положительные моменты.

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