Стало известно о первых днях актера Калюжного в армии

Актер Глеб Калюжный, против которого ранее завели уголовное дело об уклонении от прохождения военной службы, утром 27 мая прибыл в призывной пункт в Москве, откуда он должен отправиться в учебную часть для службы в армии.
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