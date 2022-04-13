БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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УКРАИНА: НОВОСТИ 13.04.2022 день

УКРАИНА: НОВОСТИ 13.04.2022 день

ВОЕННЫЙ ЭКСПЕРТ ПРЕДЛОЖИЛ ЭФФЕКТНЫЙ ОТВЕТ КРЕМЛЯ ЗА ПЫТКИ МЕДВЕДЧУКА: "ЧТОБЫ В ХЛАМ" Президент Украины Владимир Зеленский предложил России обменять пленённого украинского политика Виктора Медведчука на украинских военных, сдавшихся в плен русским.

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