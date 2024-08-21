Очередной циклон снова принесет в Омскую область дожди, грозы и шквалистый ветер. Осадки вероятны до конца недели.
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Очередной циклон снова принесет в Омскую область дожди, грозы и шквалистый ветер. Осадки вероятны до конца недели.