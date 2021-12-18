Юлия Витязева: Украинская нацистская лавочка процветает в среде ценностей передового мирового сообщества

Окатилась прекрасным Директор украинского сайта «миротворец» разразился своим видением того, почему его детище вносит в свою базу данные детей, называя их сепаратистами и пособниками «страны-агрессора», и наехал на уполномоченную по правам человека Денисову, которая (после скандала с занесением на сайт данных 13-летней жительницы Луганска Фаины Савенковой) внезапно озаботилась существованием этого сайта и обратилась в Нацполицию и СБУ с требованием принять меры и закрыть помойку.