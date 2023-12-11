"Ъ": россияне адаптировались к уходу западных ретейлеров

По данным консалтинговой компании Б1, стало известно, что после ухода из Российской Федерации крупных западных брендов потребители переориентировались на покупку их продукции в онлайн-сегменте или мультибрендовых магазинах.
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