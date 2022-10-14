Операция «Час Быка»: корректировка курса

Логика большевиков Готовя революцию (или переворот, дело не в терминах) в России большевики исходили из следующей абсолютно правильной логики:1) Россия как страна периферийного капитализма представляет собой клубок невероятно острых противоречий во всех сферах жизни;2) поэтому захватить власть, сыграв на этих противоречиях – относительно легко, но удержать ее можно, только при немедленной государственной поддержке пролетариата нескольких ведущих стран Европы, партии которого придут к власти;3) если поддержки не будет, власть большевиков – обречена, т.