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ФСБ рассказала о попытке членов РДК* отравить еду для российских военных

ФСБ сообщила о задержании четырех участников "законспирированной ячейки" запрещенной в России террористической организации "Русский добровольческий корпус", которые планировали отравить продукты в гуманитарной помощи для российских военных и жителей новых территорий.

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