Американский офицер признал неприятную правду о ситуации на Украине

Дэниел Дэвис сообщил, что западная помощь Украине не остановит продвижение ВС РоссииПодполковник США в отставке Дэниел Дэвис в эфире The Hill TV заявил, что западная помощь не помогла ВСУ в противостоянии с Россией.
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