"It's Getting Worse": HSBC Warns Commodities Face Squeeze As Chokepoint Chaos Spreads The key takeaway heading into the weekend is that maritime chokepoint chaos has spread from the Strait of Hormuz to the Bab el-Mandeb Strait, while fighting across the Black Sea has intensified between Russia and Ukraine.
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