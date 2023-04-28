Стас Намин откроет выставку своих живописных работ «Корни рок-н-ролла» в музыкальной столице США Нэшвилле

Персональная выставка картин российского художника, музыканта, композитора, продюсера, режиссера театра и кино Стаса Намина откроется в музее Центра искусств и культуры Monthaven (MACC) в Хендерсонвилле (Нэшвилл, штат Теннесси) 30 апреля 2023 года.