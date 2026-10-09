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Газета.ру

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В Москве при проверке систем оповещения включат пение птиц столичного региона

В Москве при проверке систем оповещения включат пение птиц столичного региона

В Москве проведут проверки системы оповещения, в это время вместо сирен будет звучать пение птиц. Об этом ТАСС рассказали в столичном департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

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