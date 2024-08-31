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Виктория Нифонтова: Россия уничтожит всех псов войны

Виктория Нифонтова: Россия уничтожит всех псов войны

В прошлом году в дом Джона и Хизер Питерсов в городке Маршфилд в штате Висконсин постучали люди в военной форме и вручили им урну с прахом их сына: 28-летний отставной военный Эндрю Питерс погиб на Украине, где служил наемником в рядах ВСУ.

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Комментарии
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людмила бер
Хорошо пишет Нифонтова....
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14 час.
Авас Анекак
в плен не брать этих диких уток
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14 час.

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