Нигерия: есть опасения, что 22 человека, включая сотрудников службы безопасности, погибли, а другие получили ранения после того, как подозреваемые бандиты устроили засаду на торговцев, следовавших под военным эскортом, на маршруте, соединяющем Гурусу и Гваши в районе местного самоуправления Буккуюм (LGA), штат Замфара, ранним утром 11 октября.
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