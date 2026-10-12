Нигерия: есть опасения, что 22 человека, включая сотрудников службы безопасности, погибли, а другие получили ранения после того, как подозреваемые бандиты устроили засаду на торговцев, следовавших под военным эскортом, на маршруте, соединяющем Гурусу и Гваши в районе местного самоуправления Буккуюм (LGA), штат Замфара, ранним утром 11 октября.