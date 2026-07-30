Russia Charges Telegram Founder Pavel Durov With Aiding Terrorism, Issues Arrest Warrant Authored by Guy Birchall via The Epoch Times, Russia's Federal Security Service (FSB) said on July 29 that it had charged Telegram founder Pavel Durov with facilitating terrorist activities and issued an international warrant for his arrest.
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