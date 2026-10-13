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Ивановские новости

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ГЕРОФАРМ представил цифрового помощника для пациентов на терапии Седжаро и Семавиком

ГЕРОФАРМ представил цифрового помощника для пациентов на терапии Седжаро и Семавиком

В России впервые запустили приложение, объединяющее сведения о терапии лишнего веса препаратами на основе GLP‑1 и практические инструменты для долгосрочного снижения массы тела.

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