ГЕРОФАРМ представил цифрового помощника для пациентов на терапии Седжаро и Семавиком

В России впервые запустили приложение, объединяющее сведения о терапии лишнего веса препаратами на основе GLP‑1 и практические инструменты для долгосрочного снижения массы тела.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ГЕРОФАРМ сделал у...
- ГЕРОФАРМ скоррект...
- ГЕРОФАРМ скоррект...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым