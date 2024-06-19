Трехэтажный торговый центр появится в составе ЖК на Открытом шоссе

В составе жилого комплекса «Мангазея в Богородском» возведут торговый центр, который обеспечит горожан не только всеми необходимыми сервисами, но и максимально комфортными пешеходными связями с ближайшими станциями МЦК и метро.
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