Сенатор Клишас посоветовал властям Норвегии прочитать Договор о Шпицбергене

Норвегии необходимо следовать соглашению с Россией по Шпицбергену, чтобы возможная денонсация Москвы и Осло Договора о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море не стала для норвежской стороны «печальной реальностью».
Норвегии необходимо следовать соглашению с Россией по Шпицбергену, чтобы возможная денонсация Москвы и Осло Договора о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море не стала для норвежской стороны «печальной реальностью».
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