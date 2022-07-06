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Сенатор Клишас посоветовал властям Норвегии прочитать Договор о Шпицбергене

Сенатор Клишас посоветовал властям Норвегии прочитать Договор о Шпицбергене

Норвегии необходимо следовать соглашению с Россией по Шпицбергену, чтобы возможная денонсация Москвы и Осло Договора о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море не стала для норвежской стороны «печальной реальностью».

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