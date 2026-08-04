Чтобы разбогатеть, достаточно положить на вклад 34-47 млн рублей и каждый месяц получать по 400 тысяч рублей, подсчитали экономисты.
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Чтобы разбогатеть, достаточно положить на вклад 34-47 млн рублей и каждый месяц получать по 400 тысяч рублей, подсчитали экономисты.
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