В Бийске благоустраивают территории и ремонтируют дороги: где проходят работы

В Бийске продолжаются работы по благоустройству и ремонту городских территорий. На этой неделе специалисты "Бийсксвет" проводят плановое обслуживание светофорных объектов и линий освещения в наукограде, сообщает пресс-служба администрации города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии