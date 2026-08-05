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В Бийске благоустраивают территории и ремонтируют дороги: где проходят работы

В Бийске благоустраивают территории и ремонтируют дороги: где проходят работы

В Бийске продолжаются работы по благоустройству и ремонту городских территорий. На этой неделе специалисты "Бийсксвет" проводят плановое обслуживание светофорных объектов и линий освещения в наукограде, сообщает пресс-служба администрации города.

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