Что пытался объяснить Путину сербский вице-премьер, примчавшийся к нему во Владивосток с незапланированным визитом?

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Комментарии
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А Кудасов
Кому? Что так не конкретно? Хотя думаю, многие догадались кому. С мигрантами как то это, то с сербами, точнее с вучичами опять же.
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11 час.
АИ
Арсен Исмаилов
СУКИ БРАТУШКИ ЧТО ОДНИ ЧТО ДРУГИЕ ....
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11 час.
Гарибян Сусанна
Твари продажные, никому верить нельзя, а помогать тем более.
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