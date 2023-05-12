Набрать высоту: новая тактика применения БПЛА «Герань-2» позволит максимально истощить украинскую ПВО

Массированное применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) камикадзе «Герань-2» Вооружёнными Силами Российской Федерации (ВС РФ) стало одним из наиболее значимых событий за всё время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.