Военное обозрение

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Набрать высоту: новая тактика применения БПЛА «Герань-2» позволит максимально истощить украинскую ПВО

Набрать высоту: новая тактика применения БПЛА «Герань-2» позволит максимально истощить украинскую ПВО

Массированное применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) камикадзе «Герань-2» Вооружёнными Силами Российской Федерации (ВС РФ) стало одним из наиболее значимых событий за всё время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

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