Последствия аварии дали о себе знать спустя 8 дней. У мужчины развилась инфекция с гнойным нарывом на лице фото: iStock/Wasan TitaГоворят, встретить оленя на дороге — к удаче и приятным переменам.
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