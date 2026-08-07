«Стоим на пороге серьезных событий»: Дандыкин рассказал, чего ждать после звонка Путина комдиву ВДВ

Доброполье как ключ к освобождению ДНР: Путин заслушал доклад комдива ВДВ Президент РФ Владимир Путин 6 августа провел телефонный разговор с командиром 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ гвардии полковником Абдулазизом Шихабидовым и заслушал доклад об обстановке на Добропольском направлении СВО.
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