В Свердловской области правоохранительные органы сообщили о пресечении деятельности четырех объединений, которые, по их оценке, распространяли идеи радикального ислама, 23 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
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